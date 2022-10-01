Çağdaş Türk resim sanatının ustalarından Mustafa Pilevneli, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan 'Mavilerde 60 Yıl' sergisini, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Haldun Taner'e, İlhan Berk'ten Ferit Edgü'ye sanat hayatını şekillendiren dostluklarını, mavinin hayatındaki yerini Kadir Kaymakçı'ya anlattı



İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22 Eylül Perşembe gününden beri çağdaş Türk resim sanatının usta ismi Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Önceki gün her bir köşesinde balıklarla, martılarla, deniz atlarıyla, deniz yıldızlarıyla göz göze geldiğiniz; bembeyaz Bodrum evlerinin Fenerbahçe Feneri'yle komşu olduğu, dalları narlarla dolu ağaçların yanı başından kayıkların geçtiği 'mavi masmavi tabloların' arasında dolaşırken sergi için hazırlanan ve sergiyle aynı adı taşıyan kitabın yazarı Ömer Faruk Şerifoğlu'nun Pilevneli’nin son dönem resimlerinde mavi renge ağırlık vermesini, yaşamla ve kendisiyle iç hesaplaşması olduğu yorumunu düşünüyordum... İnsanın hayata ve kendi içine baktığında 'mavilikler' görmesi ne güzel; ben içime baktığımda sonsuz bir grilik alıyor gözlerimi, deniz de gri ağaçlar da, gökyüzü de gri yüzler de...

Mustafa Pilevneli 60 yıl 'mavilerde' yaşamasını "Yaşadığımız yerkürede denizler, göller, nehirler ya da yukarıya baktığımızda o büyük boşluk... Renk skalası içinde mavi ağırlıklı! Sevdiğim insanların da gözleri mavi..." diye anlatıyor.

6 yaşında başladığı ilkokulda öğretiminin yönlendirmesiyle resme başlayan ve öğretmenini hep minnetle anan Pilevneli'nin ilk resminin öyküsünü sergi kataloğu için kaleme aldığı yazıda Sunay Akın şöyle anlatıyor: “Birdirbir oynayan, ip atlayan arkadaşlarının uzağında bir çocuk yerde oturmuş, elinde kalemiyle o güne kadar hiç görmediği bir mimari yapıyı defterine çizmektedir. Öylesine büyülenmiştir ki karşısındaki masal kulesinden, kendisine yanaşan öğretmenini fark etmez bile… Kâğıttaki resim, buruna adını veren ‘Fenerbahçe’ feneridir, o gün yaptığı resim ise Pilevneli’nin anımsadığı ilk resmidir.”

Uzun sanat hayatı boyunca ürettiği yağlıboya-akrilik tuval resimleri, suluboya ve renkli gravür çalışmalarının yanı sıra cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulamayı hayata geçiren Mustafa Pilevneli'nin resimlerinde Anadolu mitolojisi, İstanbul ve Ege kıyılarına özellikle de Fenerbahçe ve Bodrum öne çıkıyor.

Sakız ağaçlarından iri gövdeli çınarlara, gökyüzünde dans eden balıklardan Tanrıça Kibele'ye düşlerini tablolarına aktaran usta ressam için yazar dostu Ferit Edgü şunları söylüyor: "Çevresine bakmasını ve baktığını görmesini bilen ve gördüğünü kendi resim dilinde yaratmasını bilen, hemen hemen nesli tükenmiş ressamlar soyundan biridir." Edgü, resme büyük bir aşkla bağlı olan Mustafa Pilevneli'nin resimleri için 'yalanı dolanı olmayan bir aşk sevgi resimleri' diyor: "Sevdiklerini resmediyor. Aslında bir tek sevdiği var; bu dünya! Tüm resimleri de bu dünyanın çok renkli birer türküsüdür."

O çok renkli dünyanın türküsünü herkesin duymasını isteyen ve tuvaller aracılığıyla yaşamın özünden içtenlikle, duyarlı bir şekilde topladığı renkleri sulu boyadan yağlıboyaya, seramikten ahşaba, betondan alüminyuma çeşitli malzemeler kullanarak insanlarla paylaşan Mustafa Pilevneli, 'mavilerden 60 yıl' boyunca içinde kaybolduğunuz kocaman bir dünya yaratmış.

Resim yaparken içinden geleni tuvale aktardığını, bir konseptle yola çıkmadığını söyleyen Pilevneli için "Benim yaşam hocam" dediği usta yazar Haldun Taner şunları yazıyor:

Mustafa Pilevneli

"Sanatçı vardır, ayağı yerden kesilmiştir. Bilinenin küçümser, yeni taze ufukların peşindedir. Hayal dünyasını zorlar. Bazı sanatçılar vardır dünya ile kavgasını taşır eserlerine. Kendi kişisel yorumlarını aktarır. Bazı sanatçılar vardır daha alçakgönüllü bir işleve adamıştır kendini. Ayağını yere basar. Önünden geçip de farkına varmadığımız nice küçük doğa nimetlerini taze bir çocuk duyarlılığıyla yeni keşfedilmişçesine algılar. Her yaşantısını, 'Siz de tadın benim tattığım mutluluğu' diye cömert bir insancıllıkla bize iletir. Mustafa Pilevneli işte bu sanatçılardandır."

Ömer Faruk Şerifoğlu'nun “Adeta şiiri çiziyor, boyuyor” dediği Mustafa Pilevneli'nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi, bugünlerde İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Çağdaş Türk resim sanatında kendine özgü tarzı, tadı, dokusu ve üretkenliğiyle eşsiz bir yer edinen, 'yaşamın tadını' insanlarla paylaşmaya çalışan usta ressamın sergisi, İstanbul Levent’teki İş Kuleleri’nde bulunan Kibele Sanat Galerisi’nde her gün 09.00 – 19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz.