Mustafa Mert Koç'un gergin anları: Sonra devam ederiz
Mustafa Mert Koç, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Koç, gazetecilerin sorularını yanıtlarken o sırada şarkıcının aracının yanında boş bir alan olmasına rağmen bir araç sahibi oradan geçmek yerine kornaya saniyelerce bastı. Bu durum karşısında gerilen Koç, şoföre ters bir bakış attıktan sonra; "Röportaja sonra devam ederiz" diyerek evinin yolunu tuttu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Mert Koç, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, yeni şarkısı 'Sessizim'in güzel geri dönüşleri olduğunu söyledi.
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Fakat Mustafa Mert Koç, gazetecilerle sohbet ettiği sırada röportaja korna sabotajı nedeni ile devam edemedi. Mustafa Mert Koç'un otomobilinin yanında boş bir alan olmasına rağmen bir araç sahibi, o yolu kullanmayı tercih etmeyerek saniyelerce kornaya bastı.
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"SONRA DEVAM EDERİZ"
Bu durum karşısında gerilen Mustafa Mert Koç, arka arkaya kornaya basan şoföre ters bir bakış attıktan sonra gazetecilere; "Röportaja sonra devam ederiz" dedikten sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.
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"BURADA RÖPORTAJ YAPAMAZSINIZ"
Kornaya basan otomobilin sahibi, Mustafa Mert Koç oradan ayrıldıktan sonra aracından inerek; "Siz benim aracımı çekemezsiniz, burada röportaj yapamazsınız" diyerek gazetecileri uyardı. Aynı kişi, ayrıca kendisinin siyasetçi olduğunu belirtip, otomobiline binip yoluna devam etti.