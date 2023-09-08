Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mustafa Kürşat Tümay, Galatasaray’a transfer oldu! 38 maçta 100 gol atmıştı! Kürşat Tümay kimdir ve hangi mevkide oynuyor? - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Kürşat Tümay, Galatasaray’a transfer oldu! 38 maçta 100 gol atmıştı!

        Galatasaray, Silvirispor altyapısından yetişen Mustafa Kürşat Tümay'ı renklerine bağladı. Forma giydiği tüm kategorilerde bir sezon içinde 100 gol atan genç futbolcu rekor kırmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        38 maçta 100 gol atmıştı, Cimbom kaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, altyapıya takviye yapmaya devam ediyor. Geçen günlerde Manisa FK'dan 17 yaşındaki Efe Eriş'i renklerine bağlayan Galatasaray, Silivrispor altyapısında yetişen Mustafa Kürşat Tümay'ı da transfer etti.

        TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Silivrispor'da geçen sezon forma giydiği U16, U17 ve U18 kategorilerinde 38 maçta 100 gol kaydetmişti.

        2007 doğumlu olan genç futbolcu, 100 gol ile rekor kırarken 2021-22 sezonunda ise oynadığı 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa