Mustafa Kurbanoğlu: Bu maç bizim için tamam, devam maçıydı

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN TAMAM,DEVAM MAÇIYDI"

Kurbanoğlu, "Takımımızı tebrik ediyorum. Bu maç bizim için tamam, devam maçıydı. Kaybetme gibi bir lüksümüz yoktu. Ligdeki şu andaki pozisyonumuz ve durumumuz belli. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Biz de bu yarışta varız dedik. Bu yüzden çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Göstermiş oldukları mücadeleden dolayı Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Maç içerisinde yine anlamsız bir ofsayt pozisyonu. Bu pozisyonda hakem VAR'a çağrılmaz. Ofsayt ise ofsayttır, değilse değildir. Ancak gün içerisinde bizim alacağımız 3 puan önemliydi. Biz de bu 3 puanı aldık. Bundan sonraki yarışta işimiz kolay değil. Bu saatten sonra da çok zor mücadelelerimiz var. Bu saatten sonra futboldan daha önemli olan sahadaki mücadelemizdir. Bizim oyuncularımızın bunu anlamış olması ve bunu idrak etmeleri lazım. Rıza hocamız da oyuncularla bu hususta hafta içerisinde toplantılar gerçekleştiriyor. Biz mücadele etmediğimiz sürece hiçbir şeyin iddiacısı olamayız. Bu mücadeleyi fazlasıyla sahaya yansıtırsak, bu süreci kazasız belasız atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.