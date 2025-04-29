Mustafa Kavaz: Bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey

Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'la geçerek elde ettikleri şampiyonluğu değerlendirdi.

Kavaz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu şampiyon tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"BU BAŞARILARI YAŞAMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Oyuncularına gösterdikleri mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Kavaz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlar sahada konuştu, biz onlara sadece yardım etmeye çalıştık. Zor zamanlar geçirdik. Dinlenmeden 1-2 ay çalıştık. Sakatlıklarımız oldu. Çok zor süreçler yaşadık. Bu başarılardan sonra bunlar unutuluyor. Mutlu, gururlu ve onurluyuz. Türk antrenör ekibi olarak bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Kavaz, ayrıca başkan ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.