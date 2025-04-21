Mustafa Kaplan: Yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine göreve geldiği bugün açıklanan Mustafa Kaplan, yazılı bir açıklamada bulundu.

Ankaragücü'nün tarihi, camiası ve taraftarı ile çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Kaplan, açıklamasına şöyle devam etti:

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"Yuvam gibi gördüğüm bu köklü kulüpte yeniden görev almanın, gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Ankaragücü için zorluk yoktur, kazanılacak zaferler, ulaşılacak hedefler ve sarı-lacivert renkler için atan yürekleri sevindirecek sonuçlar vardır. Ankaragücü'nün benliğine işleyen İmalat-ı Harbiye ruhu, bu büyük kulübün karşılaştığı engelleri aşmada ona en büyük gücü veren motivasyon kaynağıdır. Şimdi yeni bir başarı hikayesini, bu kulübe gönül verenlerle hep birlikte yazacağız."

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"2018-2019 sezonunda olduğu gibi yine Ankaragücü ruhunu sahaya yansıtıp, başarılı olacağız" diyen Kaplan, "Buna tüm kalbimle inanıyorum. Ankaragücü, taraftarıyla, camiasıyla bütünleştiğinde, önünde hiç kimse duramaz. Önümüzde 3 final ve alınacak 9 puan var. Geçmiş geride kaldı ve biz önümüze umutla bakıyor, her maçı kazanmak adına tutkuyla davamıza sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEK YÜREK OLACAĞIZ, OMUZ OMUZA VERECEĞİZ" Sarı-lacivertli takımın en büyük gücünü taraftarından aldığını vurgulayan Kaplan, şu görüşleri paylaştı: "Mücadelemizin, hırsımızın ve Ankaragücü adının verdiği güvenin bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.. Tıpkı 2018-2019 sezonunda olduğu gibi, tek yürek olacağız, omuz omuza vereceğiz, hem saha içinde hem de saha dışında dayanışma halimize birbirimize yardım edeceğiz. Bu final yürüyüşünde en büyük gücümüz taraftarımız olacak B.u armanın peşinde koşan cefakar taraftarımızın yüreğini güldürmek için son maçın son anına kadar mücadele edeceğiz." Ankaragücü'nün adına yakışan birlik ve beraberliği göstermek için bütün taraftarlarını tekrar Eryaman Stadı'na davet ettiğini kaydeden Kaplan, "Ankara'ya ve Ankaragücü'ne bahar yakışır!. Biz baharın coşkusunu hep birlikte yaşayalım, birlikte gülelim istiyoruz. Tüm bilgi birikimimizi ve deneyimimizi bütün arkadaşlarımızla paylaşıp, bu gemiyi limana yanaştıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.