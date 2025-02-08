Mustafa Erhan Hekimoğlu: Hocamıza teşekkür ederim

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Hekimoğlu, "Takım havası çok iyi. Tüm maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hava soğuktu, o biraz zorladı. Ama oyuna girince alıştık. Güzel geçti, tüm takımı kutluyorum." dedi.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Hocası Solskajer'e teşekkür eden genç yıldız, "Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederim. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.