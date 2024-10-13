Mustafa Destici Savunma Sanayini Destekleme Fonu'na aktarılacak 750 TL’yi eleştirenlere tepki gösterdi

Partisinin il başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesi gündemi değerlendiren Mustafa Destici, vatandaşların bu vergiyi ödememesi halinde Türkiye’nin sonunun Suriye, Irak, Filistin gibi olacağını belirterek "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur. Vermezsen sonun Irak gibi olur. Vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin çok mu" dedi.

Destici teklife yönelik eleştiri getirenlere ilişkin olarak da şunları söyledi: “Onların derdi biliyorsunuz bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz bunlar Milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyorlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı savunurlar, Batı’yı savunurlar, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim.

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Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu, onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin.”