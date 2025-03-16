Mustafa Denizli: Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında karşılaşmayı değerlendirdi.

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İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

Esasında yarışın tayin edicisi Fenerbahçe... Fenerbahçe'yi çok zor bir maçın beklediğini tahmin ediyordum. Samsunspor, Anadolu takımları içerisinde defansif aksiyonları en iyi yerine getiren takımlardan birisi. Fenerbahçeliler, her şeyin normal olduğunu düşünüyor ama sarı lacivertliler bu maça normal şartlar altında çıkmadı. Türkiye saati ile perşembe günü başlayan Rangers maçı cuma günü bitti. 120 dakika mücadele etmiş, iyi oynamış, maçı kazanmış ve sonunda büyük bir üzüntü yaşamış takım. Futbolcular böyle maçlardan sonra kolay kolay uyuyamaz. Fenerbahçe'nin şanssızlığı milli maç sebebiyle pazartesi gününe maç koyamamaları.

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📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Fenerbahçe, esasında yarışın tayin edicisi... İnsanlar her şeyin normal olduğunu düşünüyor ama sarı lacivertliler bu maça normal şartlar altında çıkmadı." pic.twitter.com/4HleTrIRIA — HT Spor (@HTSpor) March 16, 2025

Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu Glasgow'da oynadı. Taraftar da o oyunu gördükten sonra çok fazla yıpranmamıştır. Bu akşam da büyük coşkularını gösterdiler. Fakat neticede sert bir rakip vardı. Bu defansları geçmek için bireysel özellikleri üst derece olan futbolcuları arayacaksın. Fenerbahçe'nin hücum hattında bireysel olarak üst düzey yeteneği olan futbolcu yok. Sadece Maximin var o da kadroda yok.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu Glasgow'da oynadı. Taraftar da o oyunu gördükten sonra çok fazla yıpranmamıştır." pic.twitter.com/cyn0hCQAoG — HT Spor (@HTSpor) March 16, 2025

Fenerbahçe, beklediğimden kötü oynadı. Bir takım fizik olarak kötü olabilir ama kalitesinden bir şey kaybetmez. Samsunspor kalecisini zorda bırakacak bir pozisyon söylemezsin.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Fenerbahçe beklediğimden kötü oynadı, bunu da düşünüyordum." pic.twitter.com/bz8mOmL3dB — HT Spor (@HTSpor) March 16, 2025