Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve birçok önemli konuya dair açıklamalar yaptı. Hakkında transfer iddiaları bulunan Radamel Falcao'yla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz "Radamel Falcao, haysiyetli bir insan ve onurlu bir oyuncu. Onun, Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Falcao ocak ayında kalır mı, gider mi? Bunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM, TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR"

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve cezasına ilişkin çeşitli iddialar bulunan Fatih Terim'le ilgili de konuşan Cengiz, aralarında sorun olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"FATİH HOCAYLA HER HAFTA KONUŞUYORUZ"

"Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör! Kimse alınmasın. Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce ve değerlendirince çok masum. 'Florya ile yönetim arasında sorun var' gibi gösteriliyor. Bunları görüyoruz, okuyoruz. Bunları ciddi ciddi spor yorumcuları da yapıyor, bunu yapmayın! Biz hocamızın arkasındayız, yanındayız, bizim için bir değerdir. Biz bunu neden sürekli tekrar edelim! Asıl sürekli tekrar edersek o zaman sorun var. Fatih hocayla da her hafta konuşuyoruz"

"RİVA'YI FLORYA'YI KURTARTIK"

Riva ve Florya arazilerine ilişkin de konuşan Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Riva'yı Florya'yı kurtardık, yeniden sözleşme yaptık. Devletimize, Emlak Konut'a teşekkür ediyorum... Üstüne şimdi Kemerburgaz'ı Galatasaray Adası'nı mutlaka halledeceğiz mutlaka... Tabii kalırsak..."

"Biz, ilk defa artıya geçirdik. Kulübün borcu çok fazla ve gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Çok ciddi zarar çıkacak ki, en iyi durumda olan takım Galatasaray. Bizim, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız ve gelecek yönetimleri zora düşürmememiz lazım."