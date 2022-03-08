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Kırım Türklerinin lideri ve Ukrayna Yüksek Şurası üyesi Mustafa Kırımoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına soruları yanıtlıyor.



Ukrayna Parlamentosu 2014 yılında Kırım sürgününü soykırım olarak değerlendirdi. Sürgüne gittiğimde 7 aylıktım. 1989'da ülkeme döndüm. Bizim esas maksadımız sürgünde olan vatandaşlarımızı Kırım'a yerleştirmekti. Stalin zamanında mümkün değildi. Bu harekete tüm halkımız iştirak etti demek mümkündür. Şimdi Kırım'da 200 bin civarındayız. Bir 50 bin daha dönebilir. Bize 'hoşgeldiniz, buyrunuz' diyen olmadı. Biz sürgün olduktan sonra evlerimize Rusya'dan gelen insanları yerleştirdiler. Bizi düşmanca karşıladılar. Biz gelince 'O evleri sizden geri almak istemiyoruz, Rus kardeşlerimizle yaşamak istiyoruz' dedik. 'Sosyal problemlerimizi devletin çözmesi lazım, sizden bir şey istemiyoruz' dedik. Ukrayna'nın bütünlüğüne destek veren Kırım Tatarlarıdır. Yavaş yavaş haklarımızı elde ediyorduk. Ama şimdi herşey değişti. 2014 yılına kadar Ukrayna tamamen bağımsız demek mümkün değildir. Ukrayna'da mili demokratik kuvvetler var. Bizi destekleyen. Bizim problemlerimiz Ukrayna devletiyle değil oraya getirilen Ruslar'laydı.



1991 yılında referandum oldu. Biz bu referanduma karşıydık. Burada yaşayan Ruslar çoğunlukta bizim vatanımızın kurulmasına karar veremezdi. Maalesef Ukrayna referandumu tanıdı. Haklarımızı elde etmeye başardık. Ta ki 2014 yılına kadar. İlhakı kimse beklemiyordu. 2008'de Ruslar Gürcistan'a girdiği zaman açıklama yapmıştım 'Sırada Kırım yarımadası olabilir' demiştim. Askerlerin Ukrayna'nın batı bölgesine getirilmesini istedik. Putin'e bu söylendiğinde, 'Kesinlile, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygımız var' diyordu. Fırsattan faydalandı. Ukrayna Ordusu'nda 6-7 bin kadar asker vardı. Tanklar, uçaklar motorsuzdu. Onun için direniş olmadı. Dünyada belli derecede tepki gösterildi. Eğer 2008 yılında Ruslar Gürcistan'a girdiği zaman, tepki gösterseydiler Kırım'ı belki de alamazlardı. O zaman ülkeler aman direniş yapmayın, biz çözeceğiz diyorlardı.

Orada Kırım yarımadasının statüsünü referandumla çözmek doğru değil. Tarih boyunca insanlarımızı sürgüne gönderdi, soykırım yaptılar orada Ruslar çoğunluk oldu. Orada başka şekilde bir şey yapılması lazım. Yavaş yavaş Kırım Muhtar Cumhuriyeti'ne geliyordu. Anayasaya konacaktı. Parlamentoda sırada duruyordu. Bana Kırım'da 5 yıl yasak getirdiler. Baktım kan dökülecek, Türk Büyükelçiliği'nden de aradılar. Tayyip Bey'in ve o zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ricası var dediler. Daha sonra Putin'in benimle görüşmek istediğini söylediler. Putin'in danışmanlarından biriyle Moskova'da görüştük. Sonra o gün 40-45 dakika Putin'le telefonla görüştük. 'Ben buraya bir şeyler tavsiye etmeye gelmedim. Kırım yarımadasının Türk halkının temsilcisi olarak onların sesini size duyurmak istiyorum. Büyük hata yaptınız, askerleri çekiniz' dedim. Bu sefer 'Orada referandum olacak' dedi. Ben de 'Referandumu tanımayacağız' dedim.

"Biz büyük ve zengin ülkeyiz. Sizin sorunlarınızı biz çözeriz. Sosyal ve siyasi sorunlarınızı çözeriz" dedi. "1944 yılında sürgün ve soykırım olmasaydı bizim böyle problemlerimiz olmazdı, askerlerinizi çıkarın" demiştim. "Siz insan hakları için çok çaba sarfediyorsunuz, hiçbir zaman silah kullanmadınız. Umarım ki bizim askerlerimizle orada Kırım Tatarları arasında çatışma çıkmayacak" dedi. "Kırım Tatarları Rusya ile savaşmak durumunda değil. Biz Ukrayna devleti ne karar verirse biz onu uygularız" dedim.



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