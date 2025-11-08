Mustafa Ceceli: Şimdilik çalışma zamanı
Mustafa Ceceli, KKTC'de vereceği konser öncesinde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi
Giriş: 08.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:38
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mustafa Ceceli, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.
Hafta sonu vereceği konser için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Ceceli; "Tatil başladı ancak biz çalışıyoruz. İnşallah ocak ayındaki tatili ailece geçireceğiz. Şimdilik çalışma zamanı" dedi'
