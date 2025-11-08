Habertürk
        Mustafa Ceceli: Şimdilik çalışma zamanı

        Mustafa Ceceli: Şimdilik çalışma zamanı

        Mustafa Ceceli, KKTC'de vereceği konser öncesinde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:38
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mustafa Ceceli, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

        Hafta sonu vereceği konser için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Ceceli; "Tatil başladı ancak biz çalışıyoruz. İnşallah ocak ayındaki tatili ailece geçireceğiz. Şimdilik çalışma zamanı" dedi'

        #Mustafa Ceceli

        Habertürk Anasayfa