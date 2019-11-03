Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Mekan çıkışında objektiflere poz veren Ceceli ailesinin keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

Eşi Selin İmer’in ayarladığı doğum günü organizasyonu için teşekkür eden Mustafa Ceceli, "Bugün benim doğum günüm. Sağ olsun Selin güzel bir yemek organize etti. Ailecek doğum günümü kutladık şimdi Arın’ın uykusu geldiği için evimize gidiyoruz" dedi.