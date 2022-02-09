"NASIL PATLATTIM AMA SİZİ!"

Ünlü şarkıcı, "İrem Derici ve Cem Belevi'nin aralarında aşk dedikoduları çıkıyor, ikiliyi yakıştırıyor musunuz? sorusunu da cevapladı. Ceceli, "Vallahi bence dedikodu değil, gerçek. Çok da yakışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ceceli, bu itirafının ardından ikiliye dönerek, "Nasıl patlattım sizi ama!" diyerek, güldü.