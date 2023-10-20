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Samsun'un Canik ilçesinde, dün sabaha karşı Mustafa Bal (23) ve Gökay Aslan (21), iddiaya göre park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti.

ÇAKMAĞI ÇAKINCA PATLAMA OLDU Hayatını kaybeden Mustafa Bal. DHA'da yer alan habere göre Bal, bu sırada çakmağı çakınca patlama oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Mustafa Bal, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Gökay Aslan'ın tedavisi devam ediyor. Bal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.