Ülkemizde özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bolca yetişen muşmula ağacı da yine genelde eğrilen çoklu dalları sayesinde hemen tanınabiliyor.

Muşmulanın Faydaları Nelerdir?

Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine destek olur.

İçeriğindeki melovin etken maddesi ile sinir sistemi ve kaslar üzerinde etkili, sağlıklı bir sinir sistemine sahip olmanızı sağlayan muşmulanın dış kabuğu da kaynatılarak içilebilir ve bu depresyon hapı içmiş gibi etki yaratmaktadır.

İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar.

İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur.

Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırdığından dolayı beynin daha düzenli oksijen almasına yardımcı olur. Böylece zihin üzerinde olumlu etkiler sağlar.

Kan dolaşımını düzenler.

Ana karnındaki ceninin düşmesini engel olur.

Muşmula yaprakları şeker hastalığına iyi gelir.

Yüksek miktarda şeker içermeyen muşmula meyvesi şeker hastalarının tüketebileceği bir meyvedir.

Zayıflamaya yardımcı olur; Metabolizmayı hızlandıran ve bağırsakların çalışmasında faydalı olan muşmula meyvesi zayıflamaya yardımcı olur.

Kompostosu yapılan muşmula meyvesi özellikle zayıflamak isteyenler tarafından oldukça çok tüketilir. Vücudun su kaybını önlemeye yardımcı olan muşmula kompostosu bağırsakları boşaltarak zayıflamaya yardımcı olur.

Anemi tedavilerine yardımcıdır.

Muşmulanın çekirdeği idrar artırıcıdır.

Muşmula, besin lifi, potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu gibi, aynı zamanda içinde A vitamini ve C vitamini de olduğu biliniyor.

Muşmula, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor.

Muşmula, özellikle çay olarak tüketildiğinde bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor.

Astım ve bronşit gibi solunum yollarını etkileyen hastalıklar karşısında da olumlu etkiler gösterebiliyor.

Antioksidan özellikler gösterdiğinden özellikle ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine ön ayak oluyor.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek veriyor.

Muşmula Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Tam bir doğal şifa kaynağı olan muşmulanın çekirdekleri de en az meyvesi kadar faydalıdır. Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan meyvenin çekirdekleri idrar miktarını artırır. Özellikle böbrek taşı dökenler için muşmula çekirdeklerin kaynatılıp

suyunun içilmesi tavsiye edilir. Böbrekleri temizleme özelliğinin dışında vücuttaki ödemin atılmasına da yardımcı olur. Tüketilen meyvenin çekirdekleri kaynatılarak çayı yapılıp tüketilmelidir. Diyet yapanlar için de muşmula çekirdeği çayı zayıflamaya yardımcı olur. Günde bir bardak tüketilmesinin yağ yakımını hızlandırıcı etkisi vardır.

Muşmula Nasıl Yenir?

Muşmula nasıl yenir diye düşünüyorsanız hemen açıklayalım: Yumuşayıp olgunlaşmış muşmulaları güzelce yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze taze tüketebilirsiniz. Her meyve gibi muşmula da en fazla faydayı taze taze yendiğinde sağlar. Eğer muşmulanın tadından hoşlanmıyor ya da bir nedenle taze halini yiyemiyorsanız yine olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini güzelce ayıklayıp püre haline getirerek marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde değerlendirebilir, dilerseniz çikolata kremasıyla bir karıştırarak afiyetle tüketebilirsiniz. Çayını da hazırlayarak içebilirsiniz.

Muşmula Çayı Nasıl Hazırlanır?

Bir avuç muşmula, 1 litre su, bir miktar bal. Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz. Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz. Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.

Muşmula Besin Değeri: