Muslera'nın yerine gelecek: Andriy Lunin!

DURSUN ÖZBEK: ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deneyimli eldivenin takımdan ayrılmak istediğini belirterek "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor, o da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." demişti.