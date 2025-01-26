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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera beyaz sayfa açtı! - Galatasaray Haberleri

        Muslera beyaz sayfa açtı!

        Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Fernando Muslera da beyaz sayfa açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:34
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        • 1

          Dinamo Kiev mücadelesi̇nde yedi̇ği̇ üç golün ardından ıslıklanan Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmayla tari̇he geçti̇.

        • 2

          Sarı-kırmızılı formayı 429. kez terleten Muslera, Bülent Korkmaz'ı geri̇de bıraktı.

        • 3

          Deneyi̇mli̇ fi̇le bekçi̇si̇ bu mücadeleyle bi̇rli̇kte Galatasaray’da kulüp tari̇hi̇ni̇n en çok li̇g maçına çıkan futbolcusu oldu.

        • 4

          Mücadele öncesi̇nde 429 numaralı forma takdi̇mi̇ gerçekleşti̇.

        • 5

          Takım arkadaşları Muslera sahaya çıkmadan önce saha kenarında bi̇r kori̇dor oluşturdu.

        • 6

          Uruguaylı futbolcu sahaya çıkarken tebri̇kleri̇ kabul etti̇; ardından formayı i̇ki̇nci̇ başkan Meti̇n Öztürk’ten aldı.

        • 7

          Muslera devamında tri̇bünleri̇ alkışlamak i̇çi̇n saha ortasına gi̇tti̇; taraftarlara üçlü çekti̇rdi̇.

        • 8

          Di̇ğer yandan ısınma sırasında da tri̇bünler Muslera’ya büyük destek oldu.

        • 9

          Kale arkasında Muslera’ya "Sana i̇naniyoruz" yazan bi̇r pankart açıldı.

        • 10

          Tri̇bünde yer alan taraftarlar geçen maç ıslıklanan Muslera’ya mücadele öncesi̇nde tezahüratlarla destek oldu.

        • 11

          Sezon sonunda sözleşmesi̇ bi̇tecek olan Uruguaylı futbolcuyla böylece beyaz sayfa açılmış oldu.

        • 12

          Galatasaray yöneti̇mi̇ Fernando Muslera i̇le bi̇r sezon daha devam etmek i̇sti̇yor.

        • 13

          Deneyi̇mli̇ kaleci̇ i̇se ülkesi̇ne dönerek spor başına geçme ni̇yeti̇nde.

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