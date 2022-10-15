Musk'ın Ukrayna adımı sonrası Pentagon harekete geçti

Pentagon'a gönderilen mektup ve belgeler arasında, Ukrayna ordusunun komutanı General Valerii Zaluzhniy'nin Temmuz ayında Musk'a gönderdiği yaklaşık 8.000 Starlink uydusu için önceden bildirilmemiş doğrudan talep olduğu da görülmüştü.

SpaceX'in satış direktörü Pentagon'a Eylül ayında gönderdiği mektubunda "Ukrayna'ya daha fazla Starlink bağışlayacak veya mevcut olanları finanse edecek durumda değiliz" demişti.

Mektuba göre SpaceX, Ukrayna'ya Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini ifade etti ve Pentagon'dan finansmanı devralmasını talep etmişti.

Pentagon ile SpaceX arasındaki yazışmanın detaylarını vermekten kaçınan Singh, Ukrayna adına SpaceX'e Starlink hizmeti için ödeme yapmak üzere henüz duyuracağı bir yardım paketi olmadığını belirtti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Singh diğer taraftan, "Bakanlık, Ukrayna Savunma Bakanlığıyla, Ukrayna kuvvetlerinin kolayca temas kurmasına ve istikrarlı iletişim sağlamasına yardımcı olmak üzere kalıcı bir SATCOM'a (uydu iletişim merkezi) olan ihtiyacı belirledik. Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair tüm seçeneklere bakmak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uydu iletişiminin sadece sivil ve askeri iletişimi değil aynı zamanda komuta kontrol mekanizmasının ayakta kalmasını da sağladığını belirten Singh, bu konuyu kapsamlı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Musk, 7 Ekim'de bir haber üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya bedava sağladıkları Starlink hizmetinin 80 milyon doları bulduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.