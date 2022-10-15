Musk'ın Ukrayna adımı sonrası Pentagon harekete geçti

CNN'in özel haberine göre, Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon'a geçtiğimiz aylarda bir mektup göndermişti.
Mektuba göre SpaceX, Ukrayna'ya Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini ifade etti ve Pentagon'dan finansmanı devralmasını talep etmişti.
SpaceX'in satış direktörü Pentagon'a Eylül ayında gönderdiği mektubunda "Ukrayna'ya daha fazla Starlink bağışlayacak veya mevcut olanları finanse edecek durumda değiliz" demişti.
Pentagon'a gönderilen mektup ve belgeler arasında, Ukrayna ordusunun komutanı General Valerii Zaluzhniy'nin Temmuz ayında Musk'a gönderdiği yaklaşık 8.000 Starlink uydusu için önceden bildirilmemiş doğrudan talep olduğu da görülmüştü.
PENTAGON KARARI DOĞRULADI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in, Ukrayna'ya sağladığı Strarlink uydu merkezli iletişim hizmetini ücretsiz sürdüremeyeceği konusunda Pentagon ile iletişime geçtiğini açıkladı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, "Starlink konusunda bakanlığın SpaceX ile iletişim halinde olduğunu teyit edebilirim" ifadesini kullandı.
Pentagon ile SpaceX arasındaki yazışmanın detaylarını vermekten kaçınan Singh, Ukrayna adına SpaceX'e Starlink hizmeti için ödeme yapmak üzere henüz duyuracağı bir yardım paketi olmadığını belirtti.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Singh diğer taraftan, "Bakanlık, Ukrayna Savunma Bakanlığıyla, Ukrayna kuvvetlerinin kolayca temas kurmasına ve istikrarlı iletişim sağlamasına yardımcı olmak üzere kalıcı bir SATCOM'a (uydu iletişim merkezi) olan ihtiyacı belirledik. Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair tüm seçeneklere bakmak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uydu iletişiminin sadece sivil ve askeri iletişimi değil aynı zamanda komuta kontrol mekanizmasının ayakta kalmasını da sağladığını belirten Singh, bu konuyu kapsamlı olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Musk, 7 Ekim'de bir haber üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya bedava sağladıkları Starlink hizmetinin 80 milyon doları bulduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.
MUSK İLE UKRAYNA'NIN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ ARASINDA POLEMİK
Diğer taraftan, Musk ile Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnyk Andrij arasında Twitter'da yaşanan polemiğin de Musk'ın şirketinin Ukrayna'ya sağladığı Starlink iletişim hizmetinin masraflarını talep etmesine yol açtığı da iddia edildi.
Musk'ın, Kırım dahil ilhak edilen bölgelerde yeniden referandum yapılmasına ilişkin twitine, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij, "Defol git o zaman" anlamına gelen küfür içerikli bir yanıt vermişti.
Bir gazetecinin Twitter'da bu ifadeleri hatırlatarak SpaceX'in Starlink hizmetinin masraflarının karşılanmasını istemesinin, bu polemikten sonra geldiğine yönelik paylaşımına Elon Musk, "Onun (Andrij) tavsiyesine uyuyoruz" yanıtını verdi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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