Elon Musk'ın uçuşlarını takip eden genç başkalarını da takip ediyormuş

Elon Musk'ın uçuşlarını takip eden genç başkalarını da takip ediyormuş! Bill Gates, Jeff Bezos, Drake... - Haberler

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Tesla ve Space X kurucusu dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın uçakla gittiği her yeri takip eden 19 yaşındaki Jack Sweeney'nin Microsoft kurucu Bill Gates, Amozon kurucusu Jeff Bezos ve şarkıcı Drake'i de aynı şekilde takip ettiği ortaya çıktı.

UÇUŞ BİLGİLERİ PARA KARŞILIĞINDA VERİLMİŞ

Guardian’da yer alan habere göre, Elon Musk’ın uçuşlarını takip eden Jack Sweeney’nin hesabını kapatması için 50 bin dolar istemesinin ardından başka ünlüleri de aynı şekilde takip ettiği ortaya çıktı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sweeney’nin, 16 bot Twitter hesabı açtığı belirtildi. Sweeney'nin ayrıca kurduğu bir sitede, ünlülerin hayranlarına uçuş bilgilerinin para karşılığı verdiği ifade edildi.

Elon Musk'ın yanı sıra Jack Sweeney'nin Microsoft kurucu Bill Gates, Amozon kurucusu Jeff Bezos ve şarkıcı Drake'i de aynı şekilde takip ettiği ortaya çıktı.

Elon Musk, Sweeney'e uçuşlarının takip edildiği hesap için 5 bin dolar takip etmiş, Sweeney ise 50 bin dolar istemişti.