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Haberler Dünya

Musk ile West arasında gerilim sürüyor

Nazi açıklamaları ile geri döndüğü Twitter'dan tekrar engellenen rapçi Kanye West, Elon Musk'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. West, Güney Afrikalı Elon Musk'ın 'yarı Çinli' ve 'genetik bir melez' olduğuna inandığını söyledi. 

Giriş: 05.12.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Musk ile West arasında gerilim sürüyor
Musk ile West arasında gerilim
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HABERTURK.COM

Rapçinin Twitter hesabı, daha önce anti-Semitik tweet'leri nedeniyle askıya alınmıştı. Ancak Musk çoğu hesapta olduğu gibi Kanye West'in de hesabını yeniden açtırmıştı.

Ancak The Hollywood Reporter'a göre platform, Naziler tarafından kullanılan bir Swastika sembolünü içeren gönderisini sildikten sonra geçen Cuma yeniden West'in hesabını askıya aldı.

Buna cevaben ise West, Instagram'da, muhtemelen 'onlarca' Elon Musk'un yapıldığını ve Tesla CEO'sunun 'ilk genetik melez' olduğunu söyledi.

West açıklamasında "Elon'un yarı Çinli olabileceğini düşünen tek kişi ben miyim? Çocukken çekilmiş fotoğraflarını gördünüz mü? Çinli bir dehayı alın ve onu Güney Afrikalı bir süper modelle eşleştirin, ve elinizde bir Elon var. Bir Elon diyorum çünkü muhtemelen 10 ila 30 Elon ürettiler ve o ilk genetik melez... Pekala, Obama'yı da unutmayalım" dedi.

Elon Musk ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Elimden geleni yaptım. Buna rağmen yine şiddete döndü ve topluluk kurallarımızı ihlal etti. Hesap askıya alınacak" diye konuştu. Instagram'da kendisine yarı Çinli ve genetik melez dediğinin hatırlatılması üzerine ise Musk "Bunu bir iltifat olarak alıyorum" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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