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        Haberler Gündem Çevre Müsilajla mücadelede 268 işletmenin faaliyeti durduruldu | Son dakika haberleri

        Marmara Denizi'nde müsilajla mücadelede 268 işletmenin faaliyeti durduruldu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele amacıyla hayata geçirilen Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracının denetlendiğini bildirdi. Denetimler sonucu 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin lira idari para cezası uygulanırken, 268 işletmenin faaliyeti durduruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:59
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          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendiğini bildirdi.

        • 2

          Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele amacıyla 6 Haziran 2021'de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürüyor.

        • 3

          Bu kapsamda Marmara Denizi ile buna kıyısı olan illerde 2021'den bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi.

        • 4

          2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin lira idari para cezası uygulanırken, 268 işletmenin faaliyeti durduruldu.

        • 5

          Öte yandan eylem planı kapsamında, 2025 yılı ocak ayı içerisinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetlendi.

        • 6

          Denetimlerde, deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı.

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          Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

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