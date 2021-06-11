Müsilaj havadan görüntülendi!

Marmara Denizi´nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, yeniden Yalova kıyılarını kapladı. Deniz yüzeyinden bir süre dağılan müsilajın kıyılarda tekrar etkili olması, kent sakinleri ile balıkçıları endişelendirdi.

Müsilaj, özellikle Altınova ve Çiftlikköy'de deniz yüzeyini beyaza bürüdü. Feribot seferlerinin düzenlendiği bölgede yoğunlaşan müsilaj, havadan da görüntülendi.

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin başlattığı müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor.