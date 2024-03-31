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        Haberler Gündem Müşahit epilepsi krizi geçirdi!

        Rahatsızlanan müşahide ilk müdahaleyi, doktor başkan adayı yaptı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okulda görevli müşahit, epilepsi nöbeti geçirdi. Başını yere çarpan müşahit, ilk müdahalesini CHP Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara'nın yapmasının ardından, hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:56
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        Müşahit epilepsi krizi geçirdi!
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        Manavgat Atatürk İlkokulu'nda görevli kimliği öğrenilemeyen sandık müşahidi, oy kullanma işlemleri sürerken epilepsi nöbeti geçirdi.

        Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı. Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Müşahidin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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