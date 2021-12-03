Musa Orhan kimdir?

Eski uzman çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Musa Orhan hakkındaki tutuklama talebini reddetti, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

MUSA ORHAN KİMDİR?

Musa Orhan, 16 Temmuz 2020 yılında intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği iddiası ile gündeme gelmişti. 18 yaşındaki İpek Er, bir mektup yazarak mektupta Musa Er'in kendisine tecavüz ettiğini söylemiş, ardından da intihar etmişti.

MUSA ORHAN İPEK ER OLAYI NEDİR?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

İPEK ER'İN İFADESİ

"Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. `Benimle kaçar mısın?´ diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. 20 Haziran´da köyüme geldi. Kaçamayacağımı söyledim. Beni dinlemedi.

Ben de ikna olması için valizimi kendisine teslim ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. Üç gün geçtikten sonra abim, kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt´e geldim. Siirt´te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak, öğretmenevinde kaldım.

Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa´ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt´e gelerek üç gün otelde kaldım. Ardından beni aldı, arkadaşının evine götürdü. Bir gece orada kaldım. Yalnızdık. İlişkiye girmek istedi.

Evlenmeden olamayacağını söyledim. Ertesi akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana `Benimle ol, yarın nikâh kıyalım´ dedi. Ben de alkolün etkisiyle gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı.

Öğle vakti panik bir şekilde gelerek, beni kendi ikametine götürdü. Beni İzmir´e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir´e gittim. İndiğimde Musa´yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt´e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne sordu. Benimle evlenme vaadiyle kandırarak, alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Musa Orhan'dan davacı ve şikayetçiyim. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum."

ADLİ TIP İPEK ER'İ ONAYLAMIŞTI

Cinsel saldırıyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun İpek Er'in iddialarını doğruladığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin, genç kıza yönelik, 'Rıza dışında cinsel birlikteliğe zorlaması ve cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi eyleminin, nitelikli cinsel saldırı suçuna sübut verdiği´ belirlenmiştir" denildi.