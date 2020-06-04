Musa Farisoğulları kimdir? sorusu gelen son dakika haberinin ardından gündeme geldi. Haklarındaki mahkumiyet kararı TBMM'de okunan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile birlikte HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekillikleri düşürüldü. İşte milletvekilliği düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nun hayatından detaylar...

MUSA FARİSOĞULLARI KİMDİR?

Eğitimci, Siyasetçi, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili. 1956'da Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. Baba adı Mehmet Ali, anne adı Zeynep. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümü mezunu. Musa Farisoğulları, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesidir. Farisoğulları, evli ve 3 çocuk babasıdır.