Musa 10 yaşındaydı! Bu kaçıncı ölüm!

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme Mahallesi'nde, 20 Ağustos'ta yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter’in başına yorgun mermi isabet etti. HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Ağır yaralanan Musa, Gebze’de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYORDU İHA'da yer alan habere göre yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan minik Musa’nın vücudunun yapılan tedavilere tepki verdiği öğrenildi. Durumunun iyiye gittiği belirtilen çocuğun, henüz hayati tehlikeyi atlamadığı öğrenildi.

JANDARMA 11 SİLAHA EL KOYDU Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 11 silaha el konuldu. 24 GÜN HAYATA TUTUNDU Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 10 yaşındaki Musa İlter'in bu sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Acı haberle küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.