Muş'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü
Muş'un Bulanık ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı
Bulanık ilçesi Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki Halit Taşdemir'e ait iş yerine silahla ateş açıldı. Bu sırada iş yerinde bulunan Taşdemir hayatını kaybetti, eniştesi Türkmen Özkan ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.