Muş Ovası'nda 250'den fazla köy, leyleklere ev sahipliği yapıyor

71 yaşındaki köy sakini Hasan Konuk da "Leylekler, dedemin ve babamın zamanında da geliyorlardı. Köy kurulduğu günden beri buradalar. Köyümüzde birçok yuva var" ifadelerini kullandı. Alazlı köyünde yaşayan Sadık Güven, 100 yıldır leyleklerin köylerine geldiğini anlattı.

Leylek yuvalarını koruduklarını dile getiren Güven, "Leyleğin gelişi ilkbaharı hatırlatır. Leylekleri çok seviyoruz. Zararsız bir hayvan. Köyümüzden gitmesini istemiyoruz. 53 yaşındayım ve her yıl onları burada görüyorum" şeklinde konuştu.