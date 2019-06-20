20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spiker Neha Derviş'in okuduğu cümlenin yer aldığı video, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak alay konusu oldu.
Mısırlı insan hakları savunucularından Heysem Ebu Halil, "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bu spikerin hatası değil rejimin skandalıdır." ifadelerini kullandı.
Mohammed Sabour adlı sosyal medya kullanıcısı da aynı etiketle yaptığı paylaşımında, söz konusu mesajın Mısır'da medyanın yönetim tarafından kontrol edildiği ile ilgili söylenenleri doğrulayan net, güçlü ve açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.
Mısır dışından yayın yapan ve ülkede ciddi bir seyirci kitlesi bulunan muhalif kanallardan "Mükemmilin" televizyonunun Facebook sayfasında da "Bu olay, Mısır'da medyanın nasıl yönlendirildiğinin en güçlü kanıtıdır." denildi.
"SPİKER İÇİN ENDİŞELENİYORUM"
Mısırlı yazar Yasemin el-Hatip, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, spikere acıdığını belirterek, yaptığı hatanın iş hayatında geleceğine mâl olacağını ileri sürdü.
Hatip, alaycı bir dille, "Garibim henüz başına geleceklerden habersiz. Sadakati yüzünden onu linç edecekler!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Mısır'da yayın yapan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine yakınlığı ile bilinen "Extra News" televizyonunun bayan spikeri Neha Derviş, Mursi'nin ölümü ile ilgili 42 kelimeden oluşan metni okuduktan sonra, WhatsApp ile gönderildiği anlaşılan ve promptera yansıtılan metnin sonundaki "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi." cümlesini okumuştu.
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