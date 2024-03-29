Murathan Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor

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Murathan Mungan, İYİ Parti ile davalık oluyor.

İYİ Parti, reklam videosunu X hesabından; "Türk milletini seçeneksizliğe mahkûm eden bu 'Maskeli Balo'nun son bulması için; 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz!" notuyla paylaşmıştı.

Sözleri Murathan Mungan'a ait olan şarkının dizelerinin İYİ Parti tarafından bilgisi dışında kullanıldığını söyleyen yazar, şu ifadeleri kullandı: Maskeli Balo' adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak & Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim.

REKLAM Murathan Mungan'ın avukatı, Bişar Abdi Alnıak ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;