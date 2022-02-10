1930'lar 'Aziz' setinde 'Floss Dance' akımı

Cuma akşamı ekrana gelecek 13. bölüm için heyecan dolu bekleyiş sürerken set arasında Murat Yıldırım, Simay Barlas, diziye yeni katılan Ebrar Demirbilek’in Floss Dance yaptığı kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aziz’in 1930’lar seti ve dönem kostümleri ile sosyal medyada hala ilgi gören dansın figürlerini yapmaları sette eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Paylaşılan fotoğraflar övgü dolu yorumlar alırken üçlünün Floss Dance figürleri ise beğeni topladı.