Show TV'nin sevilen dizisi 'Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım, geçtiğimiz gün eşi İman Elbani'ye iftar sofrası hazırlamak için mutfağa girdi.

Fas'ın yöresel yemeğini yapan Yıldırım, Instagram'da paylaştığı fotoğrafına "Korona'da Moroccon kuskusu bile öğrendik. Ve büyük şef İman Elbani" yazdı.

Elbani de kendi hesabından eşi Murat Yıldırım’ın Moroccan çayı servis ettiği görüntüleri yayınladı.