Murat Yıldırım'dan, evlilik yıl dönümü paylaşımı: 8 yıl aşk ile…
Murat Yıldırım ile Iman Elbani, evliliklerinin 8'nci yılını romantik bir paylaşım ile kutladı; "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun"
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Murat Yıldırım, 2016'da Faslı Iman Elbani ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2022 Ekim ayında kızları Miray'ın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü.
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Şimdilerde 'İki Ağaç' adlı filminde Eva Green ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile evliliklerinin 8'inci yıl dönümünü kutladı.
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Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından eşini öptüğü bir kareyi ve düğünlerinden özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu paylaşımına; "8 yıl aşk ile… Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram