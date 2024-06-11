Murat Soydan kimdir? Murat Soydan kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?
Ünlü oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan 1970'li yılların "Jön" oyuncularında biriydi. Birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştı. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı. Peki Murat Soydan kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Murat Soydan dizileri, filmleri ve biyografisi
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Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema oyuncusunun ölüm haberinin ardından Murat Soydan’nın yer aldığı yapımlar merak konusu oldu. Peki Murat Soydan kimdir? Murat Soydan kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?
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MURAT SOYDAN HAYATINI KAYBETTİ
Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan yaşamını yitirdi. Acı haberi usta oyuncunun kızı Mehveş Soydan duyurdu: Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.
Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan; "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle acısını dile getirdi.
MURAT SOYDAN KİMDİR?
Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı.
Kamera karşısına ilk kez 1966'da 'Kolsuz Kahraman' ile geçen Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de rol alan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.
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Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile baş rolü paylaştı. Soydan, 2016'da hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.
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ALTIN PORTAKAL'DA 'EN İYİ OYUNCU' ÖDÜLÜ
Sinema kariyerine 1966'da Nejat Saydam'ın 'Kolsuz Kahraman' filmiyle adım atan, 1970'li yılların jönlerinden Murat Soydan, 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zulüm' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştı...
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MURAT SOYDAN YAPIMLARI
Kolsuz Kahraman (1966)
Dünyanın En Güzel Kadını (1968)
Ayşem (1968)
Yalan Yıllar (1968)
Kahveci Güzeli (1968)
Sana Dönmeyeceğim (1969)
Nisan Yağmuru (1969)
Yarın Başka Bir Gündür (1969)
O Hayat Benim (2014)