Murat Sancak başkanlığı neden bıraktığını açıkladı!

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Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurmuştu. İlk açıklamasında görevini neden bıraktığını söylemedi ve sezon sonun bir basın toplantısında anlatacağını söyledi.

Murat Sancak sosyal medyada yaptığı açıklamada: "Bazı sosyal medya hesaplarında, başkanlığı devretmemin sebebini anlamayanlar olmuş, söyliyeyim anlayacakları dilden, hak arandığında terbiye etme aracı olarak kullanıldığı ve bu cezalar tek seferde 365 gün toplamda da 5 yılda 730 gün bulunduğunda hak mahrumiyetine maruz kalınıyor.

2 yılda yasa çıktığı günden itibaren 372 gün oldu 2 yılda, kalan 3 yılda hayda hayda alırdım 358 gün daha, bu yüzden başkanlığı ve görevlerimden ayrıldım.

Bu çetelerle, şebekelerle mücadele etmek en büyük hedefim olacak, insan hayatta bir kez ölür, her gün ölmez, bunlar her hafta komaya sokuyorlar herkesi, bu nedenle hodri meydan dedim, önümüzdeki haftaya resmi süreçler bitince görüşecez, ya bu sistemi yıkıp yenisini inşaa etmeye yardımcı olacam yada en azından bu çeteleri kendilerine getirip ayıklanması gerekenleri, ayıklamalarına yardımcı olmuş olacağım." kullandı.