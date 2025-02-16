Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        60
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Murat Şahin: Pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Murat Şahin: Pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Corendon Alanyaspor galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Biz pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Atakaş Hataşspor Teknik Direktörü Murat Şahin, galibiyetten dolayı oynayan oynamayan tüm oyuncuları tebrik ettiğini söyledi. Bordo-beyazlıların başında 5. maça çıktığını hatırlatan Şahin, "Aslında bu galibiyeti daha önce de alabilirdik ama bugüne kısmetmiş. Bundan sonrası için tabiki durumumuz çok kolay değil. Bayağı bir gerideyiz ama yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp, bir seri yakalamamız lazım. Bunu yapabilecek güce ve oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Cuma günü önemli bir Bodrum maçımız var. Bugün maça geldiğimizde aslında oyun planı olarak, özellikle ilk yarı üçlü bir oyun tercih ettik. Ama oyunun devamında Burak'ın sakatlanmasıyla tekrar dörtlüye döndük. Genel hatlarıyla maçın tamamına baktığınızda, bence hem mücadele anlamında, hem de pozisyon üretme anlamında galibiyeti hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum. Sonucunda da 3 puan aldık. Oyuncularıma devamlı söylüyorum; esas pes etmek, yenilgiyi kabul etmek demektir. Biz pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz ve inşallah da elimizden geldiği kadar galibiyet kazanarak sonrasına bakacağız" diye konuştu.

        "BU GALİBİYET BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

        Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine, elde edilen galibiyetin bir özgüven oluşturduğunu belirterek, "Futbolda kazanmak çok önemlidir. Yani bu işi hepimiz kazanmak için yapıyoruz, hepimiz profesyonelleriz ama yaptığımız işin doğasında kazanmak var. Kazanmak ta bir alışkanlıktır. Bugüne kadar uzun bir süredir ki, biz 5 maçtır buradayız ama galiba 3 aya yakındır maç kazanamıyor takımımız. Bu da doğal olarak özgüvenlerinde sıkıntı oluşturuyor. 'Yine mi maç kaybedeceğiz?' tarzında düşünülüyor. Bence bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu özgüveni getireceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bir galibiyet her şeyin başı da değil, sonu da değil. Devam ettirebilmemiz için bu morale, motivasyona ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet, oyuncularda bence olumlu bir etki edecektir. Ben geldiğimden beri oyuncularımın antrenmanlarda çabalarından, bizlere verdiği tepkiden çok memnunum. Bundan sonra daha da üstüne koyarak gideceklerine inanıyorum" açıklamalarını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Habertürk Anasayfa