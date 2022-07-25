Murat Ongun'un acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun, hayatını kaybetti.

Nihat Ongun'un bugün sabaha karşı yaşamını yitirdiği kaydedildi. Nihat Ongun'un cenazesinin Çarşamba günü Giresun merkez Hacı Mikdat Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılacağı bildirildi.