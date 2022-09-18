Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız bir şekilde ayrılan Murat Dalkılıç'ın, gönlünü Çağla Boz'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. Dün akşam Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Dalkılıç ile Boz, çıkışta yan yana görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı

18.09.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Murat Dalkılıç, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı oyuncu Sitare Akbaş ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ardından Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 39 yaşındaki şarkıcının, oyuncu adayı Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dalkılıç ile Boz, dün akşam Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. 

  • Murat Dalkılıç ile Çağla Boz, çıkışta basın mensuplarına yan yana görüntü vermemek için çok çaba sarf etti.

  • İkili, adeta köşe kapmaca oynadı. Dalkılıç, Boz'u mekandan kendi otomobiliyle gönderdi. Ünlü oyuncu daha sonra da oradan mekanın arka kapısından taksi ile ayrıldı.

  • YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

    Çağla Boz, gazeteciler kendisini çekerken suratını gizledi. O anlar, objektiflere böyle yansıdı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.