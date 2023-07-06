Murat Dalkılıç: Benden daha zengin olduğuna mutlu musun?
Zeynep Bastık, "Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum" diyerek, Murat Dalkılıç ile objektif karşısına geçti. Dalkılıç ise Bastık'a, "Benden daha zengin olduğuna mutlu musun Zeynep?" şeklinde esprili bir cevap verdi
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Geçtiğimiz aylarda Urla'da yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, soluğu Çeşme'de aldı.
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"BİR ZAMANLAR VOKALİSTİ OLDUĞUM ŞAHISLA YEMEĞE OTURDUM"
Zeynep Bastık, tatilde bir dönem vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile bir araya geldi. Akşam yemeğinde Dalkılıç ile buluşan Bastık, o anları paylaştı.
Ünlü şarkıcı, "Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum" ifadelerini kullandı.
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"BENDEN DAHA ZENGİN OLDUĞUNA MUTLU MUSUN?"
Murat Dalkılıç ise Bastık'a, "Benden daha zengin olduğuna mutlu musun Zeynep?" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
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Ardından Dalkılıç, Zeynep Bastık'ın hesabı ödediği bu anı da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
Fotoğraflar: İHA, Instagram