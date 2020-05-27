"HER ŞEY KISMET"

Hande Erçel ise muhabirlerin evlilik sorularını şu şekilde yanıtlamıştı:

Kısmet her şey. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İkimiz de işimizde, gücümüzdeyiz. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek.