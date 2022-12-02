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Murat Dalkılıç kural bozmadı

Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer Küçük Armutlu'daydı

Giriş: 02.12.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Dalkılıç kural bozmadı - Magazin haberleri
Murat Dalkılıç kural bozmadı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Murat Dalkılıç, Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı. Dalkılıç, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Sevgilisi Çağla Boz ile birlikte restorandan ayrılan Murat Dalkılıç, arkadaşlarının da içerisinde bulunduğu otomobile bindi.

O SORUYA YANIT YOK

Otomobili mekanın kapısına yanaştıran Dalkılıç, muhabirlerin ehliyetini kaptırdığı yönündeki söylentilerle alakalı sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü şarkıcı, ardından hızla oradan uzaklaştı.

YENİ AŞK

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş, yaklaşık sekiz ay süren birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcının Akbaş'tan ayrıldıktan sonra oyuncu adayı Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

Dalkılıç, üç ay önce de Boz ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmişti. İkili, adeta köşe kapmaca oynamıştı. Dalkılıç, Boz'u mekandan kendi otomobiliyle göndermişti. Ünlü oyuncu, daha sonra da oradan taksi ile ayrılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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