Murat Dalkılıç kural bozmadı

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Murat Dalkılıç, Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı. Dalkılıç, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sevgilisi Çağla Boz ile birlikte restorandan ayrılan Murat Dalkılıç, arkadaşlarının da içerisinde bulunduğu otomobile bindi.

O SORUYA YANIT YOK Otomobili mekanın kapısına yanaştıran Dalkılıç, muhabirlerin ehliyetini kaptırdığı yönündeki söylentilerle alakalı sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü şarkıcı, ardından hızla oradan uzaklaştı.

YENİ AŞK Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş, yaklaşık sekiz ay süren birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcının Akbaş'tan ayrıldıktan sonra oyuncu adayı Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR Dalkılıç, üç ay önce de Boz ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmişti. İkili, adeta köşe kapmaca oynamıştı. Dalkılıç, Boz'u mekandan kendi otomobiliyle göndermişti. Ünlü oyuncu, daha sonra da oradan taksi ile ayrılmıştı. "HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN"