"İMZAYA BAĞLI YAŞAMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Dalkılıç, daha önce de "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Ben birisiyle bir imzaya bağlı kalarak birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var, her şey yolunda. Evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.