Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerFiskosSON DAKİKA: Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç yoğun bakımda! - Magazin haberleri
Murat Dalkılıç'ın babası yoğun bakımda!
Murat Dalkılıç'ın babası 64 yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ünlü şarkıcı ise babasının durumunu öğrenmek için hastaneye gelerek, doktorlardan bilgi aldı
Kuşadası'nda yaşamını sürdüren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, dün kalp krizi geçirdi. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sedat Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU
Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile Aydın'a geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.
"İYİ OLACAK, İNANIYORUM"
Ardından babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Murat Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak, inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum." diye konuştu.
"YOĞUN BAKIM ŞARTLARI DEVAM EDİYOR"
Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumu hakkında bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş da, "Hastamız kalp krizi geçirip, Söke Devlet Hastanesi'ne başvurmuşlar. Söke Devlet Hastanesi'nden sevkli olarak aldık hastamızı. Gelir gelmez anjiyosu yapıldı ve kalp krizi tanısı kesinleşti. Şu anda koroner yoğun bakımda, tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde, yoğun bakım şartları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç yoğun bakımda! - Magazin haberleri/murat-dalkilic-in-babasi-mehmet-sedat-dalkilic-yogun-bakimda-magazin-haberleri-3265858-magazin
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!