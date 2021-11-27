Murat Dalkılıç'ın babası yoğun bakımda!

DHA

Kuşadası'nda yaşamını sürdüren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, dün kalp krizi geçirdi. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sedat Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile Aydın'a geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.

Elif Dalkılıç, ağabeyi Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş

"İYİ OLACAK, İNANIYORUM"

Ardından babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Murat Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak, inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum." diye konuştu.

Murat Dalkılıç

"YOĞUN BAKIM ŞARTLARI DEVAM EDİYOR"

Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumu hakkında bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş da, "Hastamız kalp krizi geçirip, Söke Devlet Hastanesi'ne başvurmuşlar. Söke Devlet Hastanesi'nden sevkli olarak aldık hastamızı. Gelir gelmez anjiyosu yapıldı ve kalp krizi tanısı kesinleşti. Şu anda koroner yoğun bakımda, tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde, yoğun bakım şartları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç ile babası Mehmet Sedat Dalkılıç