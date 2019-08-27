Bir taraftan yeni albümü için stüdyoda ki çalışmalarını sürdüren Dalkılıç, diğer bir taraftan da 30 Ağustos’ da vereceği Harbiye konserine hazırlanıyor. Tüm bu yoğunluğunun arasında da ünlü şarkıcıdan sürpriz bir proje açıklaması geldi.

Sahibi olduğu yapım şirketinden yeni bir film çıkartacağını söyleyen Murat Dalkılıç, “Uzun bir süredir bu film projemizle ilgili hazırlık içerisindeyiz zaten. Çizgi film, daha doğrusu bir animasyon filmi hazırlığındayız. Tüm bu koşuşturmacanın ve yoğunluğun arasında bugünde bu animasyon filmimizle ilgili bir toplantı yaptık. Farklı bir süreç, farklı bir deneyim olacak bizim içinde. Umarız sonuna gelip bitirdiğimizde izleyenlerden tam not almayı başarırız.” açıklamasında bulundu.