Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Buray, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle dinleyicileri büyüledi. Buray, repertuvarı ve sahne şovlarıyla geceye damgasını vurdu.

Son albümü Kehanet’in çok sevilen şarkısı Aşk Bitsin ile sahneye çıkan Buray, 'Sen Sevda mısın?, Kimsenin Suçu Yok, Mecnun, İstersen, Tac Mahal, Alacalı' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 'Hatıram Olsun, Aşk Layık Olanda Kalmalı, Kimler Geldi Kimler Geçti' gibi cover parçalara da yer verdi.

SAHNEDE SÜPRİZ DÜETLER

Konserin ilk yarısında Harbiye Açıkhava’nın büyülü sahnesini güçlü sahne performansıyla birleştiren Buray, ikinci yarısında da dinleyiciyi heyecanlandırırken sürpriz düetlerle de etkilemeye devam etti.

'Haykırasım Var' şarkısında Kezzo’yu sahneye davet eden sanatçı, 'Ben Ölmeden Önce’ şarkısında da Emrah Karaduman’la birlikte sahnedeydi. Geleneksel ebru sanatını modern resim ile birleştiren dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın 'Kış Bahçeleri' şarkısında Buray’la birlikte sahnede olması da dinleyiciye çok farklı bir deneyim yaşattı.

Ünlü görsel tasarım markası Illusionist tarafından hazırlanan dijital tasarımların yanı sıra dans ekibinin performansı da dinleyiciden tam not aldı.

BURAY'DAN SAHNEDE "DOĞA'YA DOKUNMA" MESAJI

Her konserinde ağaç bağışı yapan Tema Vakfı gönüllüsü Buray, Harbiye Açıkhava konserinde de "Doğaya dokunma" dedi. Gözde Ançel ile tüm şarkılarını doğadan ilham alarak yaptıklarını söyleyen sanatçı, doğaya verilen her zararın içini acıttığını belirterek, "Doğayı sevin. Çünkü doğayı seven insanı da sever, kadını da sever, hayvanları da sever. Şiddet olmaz. Bütün geleceğimiz doğadadır" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Oyuncu Hande Erçel de sevgilisi Murat Dalkılıç ile Buray'ı dinlemeye gelenler arasındaydı. Erçel, rol aldığı dizi ile ilgili sorulara, "Halka dizisi bitmedi, 2020'de devam edecek ama benim olup olmayacağım henüz belli değil. Başka projeler var, henüz kesinleşmedi. Kesinleşsin, size söylerim" ifadelerini kullandı.

"Hande Hanım hiç evliliği düşündünüz mü?" sorusuna Erçel, "Kısmet her şey. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İkimiz de işimizde, gücümüzdeyiz. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek" dedi.

"BABA OLMAK TABİİ Kİ İSTİYORUM"

Ünlü pop şarkıcısı Murat Dalkılıç,"Efendim daha önce bir sinema filminde oynadınız. Sevgiliniz Hande Hanım ile size bir film ya da reklam teklifi gelse cevabınız ne olurdu?" sorusuna, "Tekliflere açığız fakat öyle bir teklif gelmedi. Gelirse düşünürüz, hiç aklımıza gelmedi" yanıtını verdi.

Dalkıç'ın yanına gelen bir kız çocuğunu sevmesi üzerine muhabirler, "Murat Bey başka çocukları sevmeniz baba özleminizi gideriyor mu?" sorusunu yöneltti. Ünlü şarkıcı, "Baba olmak tabii ki istiyorum. Kim istemez ki? Bakın arkadaşlar sizlerle bu konuyu gerçekten uzun uzun konuşmak istiyorum fakat Buray'ı şu anda sahnede görüyorum" diyerek röportajı bitirdi.

"ALEYNA İLE TATİL PİLANLARINI BAŞARAMIYORUZ"

Aranjör Emrah Karaduman da Buray'ın konserinde protokolde yerini alanlar arasındaydı. Karaduman, "Aleyna ile herhangi bir proje yok. Zaten daha yeni yapmıştık, onlar devam ediyor. İleride neden olmasın. Belki yine yaparız. Aleyna ile ara sıra görüşüyoruz. İkimiz de yoğunuz. Onun konserleri var, benim konserlerim var. Bir yandan tatil planları araya sokuşturmaya çalışıyoruz başaramasak da... Bir araya muhakkak geliriz" ifadelerini kullandı.

KONSERE ÜNLÜ AKINI

Buray’ın Harbiye konserinde sanatçıyı dostları da yalnız bırakmadı. Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Bahadır Tatlıöz, Hande Erçel, Raşit Bağzıbağlı, Hatice Gökçe, Ece Erken gibi isimlerin de izlediği konserde, alkışların ardı arkası kesilmedi. Konserin bitiminde alkışlarla tekrar sahneye dönen Buray, 'Aşk mı Lazım' şarkısını bir kez daha seslendirerek konseri tamamladı.