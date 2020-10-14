Murat Ceylan son olarak Nişantaşı'nda 1 milyon 250 bin TL'lik aracıyla talihsiz kaza yaşamasıyla gündeme geldi. Bu haber sonrası Murat Ceylan'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Murat Ceylan hakkında merak edilenler...
MURAT CEYLAN KİMDİR?
15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne tarafı Makedonya olan ve Baba tarafı da Babaanne dolayısıyla Beyaz Rusya olan iki çocuklu bir ailenin oğludur. Bir de ablası bulunan Murat Ceylan'ın annesi ve babası o doğduktan kısa bir süre sonra ayrılmıştır. Babası işleri nedeniyle yurtdışında yaşamaya başlamıştır. 2 yaşından beri piyano çalan Ceylan 10 sene Istanbul Devlet Konservatuarı Prof. Ergican Saydam’ın özel ögrencisi olarak klasik muzik eğitimine devam etmiştir. Piyano dışında bir de gitar çalabilmektedir.
Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır.
2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.
17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.
2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti.
Eylül-Kasım 2016'da Fox TV'de yayınlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı.
2 Şubat 2019'de başlayan Survivor 2019 adlı yarışma programında sunuculuk yapmaya başladı. Survivor 2020'de de sunuculuk yapmaya devam etmiştir.
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