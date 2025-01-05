Murat Cemcir yürüme zorluğu çekti
Kadıköy'de görüntülenen Murat Cemcir, gazetecilerin bir süredir küs olduğu Ahmet Kural'ın yeni dizisini sorması üzerine kameraya yaklaşıp; "Ferdi Tayfur'u kaybettik" dedi. Alkollü olduğu düşünülen Cemcir, yürüme zorluğu çekti
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Cemcir, Kadıköy'de bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
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Vedalaşırken birbirlerinin elini öpen ikili, basın mensuplarının görünce neye uğradığını şaşırdı.
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"FERDİ TAYFUR'U KAYBETTİK"
Alkollü olduğu düşünülen Murat Cemcir, bir süredir küs olduğu Ahmet Kural'ın yeni dizisinin sorulması üzerine ilginç bir şekilde kameraya yaklaşıp "Ferdi Tayfur'u kaybettik" dedi.
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YÜRÜME ZORLUĞU ÇEKTİ
Yürüme zorluk çektiği görülen Murat Cemcir, daha sonra oradan uzaklaştı.