Murat Boz'un yapay zekâ hali
Murat Boz'un yapay zekâ algoritmalarıyla şişmanlatılarak oluşturulan hali, gündem oldu
Yapay zekâ, gündelik hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Hayatımızı nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu.
Uzmanlar; hastalıkların tedavisinden, herkesin şarkıcı olabileceğine, tekstilden, eğitim - öğretime kadar her alanda hayatımızda radikal değişiklikler yapacağını dile getirdiği yapay zekâ, son günlerde en çok fotoğraf işlemi olarak karşımıza çıkıyor.
O fotoğraflardan biri de Murat Boz'un oldu. Ünlü şarkıcı, yapay zekâyla bir hayli şişmanlatıldı. Boz, o fotoğrafa; "Yanaklarımı sıkıştırasım geldi" yorumu yaptı.