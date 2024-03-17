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        Haberler Magazin Murat Boz'un yapay zekâ hali

        Murat Boz'un yapay zekâ hali

        Murat Boz'un yapay zekâ algoritmalarıyla şişmanlatılarak oluşturulan hali, gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:54
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        Murat Boz'un yapay zekâ hali
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        Yapay zekâ, gündelik hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Hayatımızı nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu.

        Uzmanlar; hastalıkların tedavisinden, herkesin şarkıcı olabileceğine, tekstilden, eğitim - öğretime kadar her alanda hayatımızda radikal değişiklikler yapacağını dile getirdiği yapay zekâ, son günlerde en çok fotoğraf işlemi olarak karşımıza çıkıyor.

        O fotoğraflardan biri de Murat Boz'un oldu. Ünlü şarkıcı, yapay zekâyla bir hayli şişmanlatıldı. Boz, o fotoğrafa; "Yanaklarımı sıkıştırasım geldi" yorumu yaptı.

        Yapay zekâyla yolu açıldı
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        #murat boz
        #Yapay Zeka

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