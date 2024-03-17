Murat Boz'un yapay zekâ hali

REKLAM advertisement1

Yapay zekâ, gündelik hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Hayatımızı nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu.

Uzmanlar; hastalıkların tedavisinden, herkesin şarkıcı olabileceğine, tekstilden, eğitim - öğretime kadar her alanda hayatımızda radikal değişiklikler yapacağını dile getirdiği yapay zekâ, son günlerde en çok fotoğraf işlemi olarak karşımıza çıkıyor.

O fotoğraflardan biri de Murat Boz'un oldu. Ünlü şarkıcı, yapay zekâyla bir hayli şişmanlatıldı. Boz, o fotoğrafa; "Yanaklarımı sıkıştırasım geldi" yorumu yaptı.

Yapay zekâyla yolu açıldı Haberi Görüntüle