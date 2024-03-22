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        Haberler Magazin Murat Boz, mezun olduğu liseyi ziyaret etti - Magazin haberleri

        Murat Boz, mezun olduğu liseyi ziyaret etti

        Murat Boz, mezun olduğu Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Boz, hem söyleyiş yaptı hem açılış kurdelesi kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:06
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        • 1

          Murat Boz, mezun olduğu Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde Müzik Bölümü öğrencileriyle söyleşi yaptı. Hemen ardından resim bölümü öğrencilerinin de sergi açılışını gerçekleştirerek kurdele kesti.

        • 2

          Karşılarında severek takip ettikleri Murat Boz’u gören öğrenciler kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdiler. Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşiye ilgi hayli büyüktü.

        • 3

          "MÜZİĞE ANNEM SAYESİNDE BAŞLADIM"

          Gelen soruları yanıtlayan Murat Boz, lise yıllarını anlatarak öğrencilerle duygularını paylaştı. Boz, bir öğrencinin; "Hayatınızın dönüm noktası nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı; "Müzisyen olmaya annem sayesinde karar verdim. Aslında çocukluk yıllarımda gittiğimiz yerlerde şarkı söylerdim. Annem bir yaz 'Seni Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi sınavına yazdırdım' dedi. Sonra müzik hocam sayesinde çok ilerleme kaydettim. Müziğe başlamamı sağlayan annemdir."

        • 4

          "KENDİNİZE GÜVENİN"

          Murat Boz, Öğrencilerin başarısının sırrını sorması üzerine; "Kendinize güvenin, çok çalışın, başarılı olacağınıza inanın" tavsiyesinde bulundu.

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